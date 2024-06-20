Діти разом зі своїми рідними проживали на ТОТ – у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 10 дітей. До цього діти разом зі своїми рідними проживали на ТОТ – у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Вражають масштаби примусової мобілізації – зі слів повернутих, без російського паспорта не можна зробити жодної дії чи отримати медичну допомогу", – зазначив він.

Також додав, що діти на власні очі бачили, як росіяни здійснювали безпідставні обшуки в їхніх помешканнях. А мама одного із хлопчиків повідомила, що вони взагалі проживали у пошкодженому російським снарядом будинку.

За словами омбудсмана, "нова влада" змушувала дітей ходити до російської школи та щопонеділка "співати гімн країни, яка принесла розруху, страх та безлад". Декому із дітей вдавалося здобувати онлайн українську освіту, проте батьків залякували, що у такому разі дітей відбиратимуть.

"Тож аби цього не трапилося, українці ухвалюють рішення зашити все, аби вберегти життя і майбутнє своїх дітей", – наголосив Лубінець.

Ті, хто повернувся, вже відвідав Центр захисту прав дитини. З ними поспілкувалася компетентна мультифункціональна команда, яка зафіксувала злочини, свідками чи жертвами яких вони були.

"Україна завжди готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну, соціальну та іншу необхідну допомогу", – зауважив Уповноважений.

Він нагадав, що якщо дитина зникла, і законний представник не знаєїї місця перебування, потрібно обов’язково повідомити про цей факт Національну поліцію України за номером 102.

Якщо законний представник переконаний, що дитину депортували на РФ, чи вона перебуває на ТОТ, то окрім поліції варто повідомити і Офіс Омбудсмана.

Контакти: гаряча лінія 0 800 50 17 20 – у межах України, 044 299 74 08 – для дзвінків з-за кордону, електронна адреса – [email protected].

Україні вдалося повернути вже 600 незаконно вивезених Росією дітей. Росіяни стверджують, що вони депортували 700 тисяч дітей з території України на територію РФ, однак за даними України, відомо про близько 20 тисяч таких випадків