Затримали агента РФ, який готував ракетні удари по паливних базах Запорізької області

Служба безпеки затримала агента ФСБ, який готував нові ракетно-дронові удари РФ по прифронтовому Запоріжжю. Агресора цікавили місцеві базами паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Ворог хотів отримати інформацію про маршрути руху автоцистерн, в яких перевозять пальне для бойової техніки Сил оборони.

Щоб отримати розвіддані, ФСБ залучила свого агента – 47-річного безробітного жителя Запоріжжя. Чоловік об’їжджав територію обласного центру та його околиці, де фіксував геолокації логістичних складів.

Агент відстежував переміщення автоцистерн, що рухались у напрямку південного фронту. Надалі він мав передати отримані відомості ФСБ у вигляді відміток на гугл-картах з детальним описом потенційних цілей.

Втім, контррозвідка СБУ зірвала ворожі плани і затримала зловмисника на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта критичної інфраструктури.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб)", – зазначили в СБУ.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.