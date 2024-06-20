В Азовському морі перебуває 3 ракетоносії залпом до 24 "Калібрів"

У Середземному і Чорному морях присутні по одному ракетоносію.

Росія вивела у Азовське море 8 кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет загальним залпом до 24 "Калібрів".

Про це повідомили у Військово-морських силах.

Станом на 06:00 20 червня:

В Чорному морі 2 ворожі кораблі, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;

в Азовському морі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет;

в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Фото: ВМС Кількість ворожих кораблів

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 5 суден, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 9 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).