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В Азовському морі перебуває 3 ракетоносії залпом до 24 "Калібрів"

У Середземному і Чорному морях присутні по одному ракетоносію.

В Азовському морі перебуває 3 ракетоносії залпом до 24 "Калібрів"
Російський ракетоносій
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Росія вивела у Азовське море 8 кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет загальним залпом до 24 "Калібрів".

Про це повідомили у Військово-морських силах.

Станом на 06:00 20 червня: 

  • В Чорному морі 2 ворожі кораблі, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;
  • в Азовському морі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет;
  • в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Кількість ворожих кораблів
Фото: ВМС
Кількість ворожих кораблів

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 5 суден, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 9 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

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