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Від атак окупантів постраждали 26 населених пунктів Херсонщини, загинула людина

Російські військові поцілили у житлові квартали, територію торгівельного центру, елеватора, фермерського господарства та газогону.

Від атак окупантів постраждали 26 населених пунктів Херсонщини, загинула людина
Обстріли Херсонщини, фото ілюстративне
Фото: Олександр Прокудін

На Херсонщині від атак російських окупантів постраждали 26 населених пунктів. Одна людина загинула, троє поранених. Над територією області знищили "шахеди" та ракету. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Ромашкове, Білозерка, Придніпровське, Велетенське, Олександрівка, Іванівка, Новотягинка, Берислав, Червоний Маяк, Ольгівка, Михайлівка, Зміївка, Республіканець, Золота Балка, Львове, Одрадокам'янка, Гаврилівка, Трудолюбівка, Новомиколаївка, Потьомкіне, Шляхове, Мала Олександрівка, Новодмитрівка, Миколаївка та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 14 приватних будинків; територію торгівельного центру, елеватора, фермерського господарства та газогону.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 2 "Shahed-131/136" та 1 керовану ракету Х-59.

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