Всю ніч російські окупаційні війська крили вогнем житлові квартали Херсона, повідомляє очільник ОВА Олександр Прокудін.

“Били по домівках людей. Подекуди на місцях ударів виникли пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці. Також “прилетіло” по одній з лікарень, внаслідок чого пошкоджено гараж, дві автівки “швидкої” та вікна в одному з медичних корпусів”, – повідомив Прокудін.

За його даними, у власній оселі постраждала 44-річна херсонка. З легкими травмами її доставили до лікарні, де в потерпілої діагностували уламкове поранення живота.

Також Прокудін опублікував відео, як виглядає місто після нічного російського терору.

Зазначимо, уночі сили ППО збили 19 російських "шахедів" із 21. Дрони збито в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.