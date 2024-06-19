Російські шпигуни по сусідству
Російські шпигуни по сусідству
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія продовжує наступ на Харківську область, але найбільша кількість зіткнень – у Донецькій

На Краматорському напрямку за добу кількість зіткнень зросла у понад чотири рази. 

Росія продовжує наступ на Харківську область, але найбільша кількість зіткнень – у Донецькій
Український захисник
Фото: 3 штурмова бригада

На Харківському напрямку окупанти продовжують проводити наступальні дії. Загалом було сім бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районі населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 19 атак росіян у районах Берестового, Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного Харківської області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

А Лиманському захисники відбили 14 атак у районах населених пунктів Терни Донецької області, Греківка, Макіївка, та Серебрянського лісництва Луганської.

"На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 14 атак у районах Роздолівки, Виїмки, Верхньокам'янського та Спірного Донецької області", – сказав речник.

На Краматорському захисники зупинили 21 атаку в районах Нового, Григорівки та Іванівського Донецької області.

На Покровському захисники відбили 39 атак окупантів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Євгенівка, Калинове, Новопокровське, Олександропіль Донецької області.

На Курахівському оборонці стримують ворога в районі населеного пункту Красногорівка, де росіяни сім разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському росіяни здійснили три безуспішні штурми в районі населених пунктів Новодарівка та Урожайне. 

На Оріхівському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районі Малої Токмачки.

"На Придніпровському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили дві атаки на позиції Сил оборони України на цьому напрямку", – сказав речник Генштабу.

Протягом доби відбулося 129 бойових зіткнень, Росія завдала одного ракетного удару з однією ракетою та 39 авіаударів із 54 КАБами. Здійснила понад 4000 обстрілів, зокрема 102 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. 

  • Порівняно з понеділком, учора значно зросла кількість атак на Краматорському напрямку: від п'яти до 21. На Покровському вчора боїв було незначно менше. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies