Росія продовжує наступ на Харківську область, але найбільша кількість зіткнень – у Донецькій

На Краматорському напрямку за добу кількість зіткнень зросла у понад чотири рази.

На Харківському напрямку окупанти продовжують проводити наступальні дії. Загалом було сім бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районі населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 19 атак росіян у районах Берестового, Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного Харківської області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

А Лиманському захисники відбили 14 атак у районах населених пунктів Терни Донецької області, Греківка, Макіївка, та Серебрянського лісництва Луганської.

"На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 14 атак у районах Роздолівки, Виїмки, Верхньокам'янського та Спірного Донецької області", – сказав речник.

На Краматорському захисники зупинили 21 атаку в районах Нового, Григорівки та Іванівського Донецької області.

На Покровському захисники відбили 39 атак окупантів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Євгенівка, Калинове, Новопокровське, Олександропіль Донецької області.

На Курахівському оборонці стримують ворога в районі населеного пункту Красногорівка, де росіяни сім разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському росіяни здійснили три безуспішні штурми в районі населених пунктів Новодарівка та Урожайне.

На Оріхівському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районі Малої Токмачки.

"На Придніпровському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили дві атаки на позиції Сил оборони України на цьому напрямку", – сказав речник Генштабу.

Протягом доби відбулося 129 бойових зіткнень, Росія завдала одного ракетного удару з однією ракетою та 39 авіаударів із 54 КАБами. Здійснила понад 4000 обстрілів, зокрема 102 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.