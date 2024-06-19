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Упродовж доби росіяни 379 разів ударили по Запорізькій області

Надійшло шість повідомлень про руйнування житла. Цивільні не постраждали.

Упродовж доби росіяни 379 разів ударили по Запорізькій області
Запорізька область, наслідки обстрілів
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби російські окупанти 379 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували вісім населених пунктів. Ворог також завдав авіаційний удар по Воздвижівці. 

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. 

140 ворожих безпілотників різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 

14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню накрили Роботине, Малу Токмачку та Гуляйполе. 

224 артобстріли завдали по території Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки. 

Надійшло шість повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

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