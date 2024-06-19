​Уночі оборонці Півдня збили 7 "шахедів" на Херсонщині та Миколаєвщині

Упродовж доби також збито "Орлан", два "Ланцети" та "Supercam"

У ніч на 19 червня протиповітряна оборона півдня України знищила сім ударних ворожих безпілотників "Shahed-136/131", з яких шість на Херсонщині та один на Миколаївщині.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

Також упродовж минулої доби збили чотири безпілотники ворога: "Орлан-10" на Миколаївському напрямку, два "Ланцети" і один "Supercam" – в межах Херсонщини.

Сьогодні зранку росіяни завдали по Херсонщині авіаційного удару із застосуванням КАБів.

Як повідомлялося, вночі росіяни атакували Україну 21 "шахедом". 19 із них збила ППО.