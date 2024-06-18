Маріупольських школярів готують до служби в російській армії, - міськрада Маріуполя

Росіяни продовжують мілітаризувати молодь в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області.
Про це повідомила пресслужба міськради Маріуполя.
Маріупольських школярів змусили взяти участь у так званій юнармійській грі "Перемога".
“Російські військові вчили близько 60 дітей тактиці бою, розбиранню та складанню зброї. Розповідали, як поводити себе на полі бою”, - зазначили в міськраді.
Таким чином, школярів готували до майбутньої участі у війні, а маріупольцям намагаються навʼязати культ війни та ненависті.
- В тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти будують табір для своїх біженців з Бєлгородської області.
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В окупованому Маріуполі залишилося близько 90 тисяч містян, більшість із яких – це люди похилого віку, повідомила мерія міста в кінці січня.