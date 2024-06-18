Маріупольських школярів готують до служби в російській армії, - міськрада Маріуполя

Російські військові вчили близько 60 дітей тактиці бою, розбиранню та складанню зброї.

Маріупольських школярів готують до служби в російській армії

Росіяни продовжують мілітаризувати молодь в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області.

Про це повідомила пресслужба міськради Маріуполя.

Маріупольських школярів змусили взяти участь у так званій юнармійській грі "Перемога".

“Російські військові вчили близько 60 дітей тактиці бою, розбиранню та складанню зброї. Розповідали, як поводити себе на полі бою”, - зазначили в міськраді.

Таким чином, школярів готували до майбутньої участі у війні, а маріупольцям намагаються навʼязати культ війни та ненависті.