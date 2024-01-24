У Маріуполі залишилося близько 90 тисяч людей, – міська рада

В окупованому Маріуполі залишилося близько 90 тисяч містян, більшість із яких – це люди похилого віку.

Такі дані навели у Маріупольській міській раді.

Там також зазначили, що псевдомер Маріуполя Олег Моргун заявив, що наразі в окупованому місті проживає 240 тисяч людей.

"Він видав це за досягнення окупантів. Правда, забув відзначити, що до повномасштабного вторгнення росіян у місті проживало понад 540 тисяч людей. Тут вони будували щасливе майбутнє до приходу російських окупантів", – додали у Маріупольській міськраді.

Також зазначили, що до окупації Маріуполь був півмільйонним містом, куди з кожним роком приїжджало все більше молоді.

"Адже ми створювали нові можливості, відкривали нові виші. Наразі маріупольців у місті залишилось близько 90 тисяч людей, більшість - це люди похилого віку. Аби наповнити місто населенням, яке підтримує окупантів, до Маріуполя завозять мігрантів з депресивних районів рф. Вони з собою привозять й свої родини. Саме таким чином загарбники намагаються русифікувати наше українське місто", – сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Наприкінці грудня минулого року у міській раді Маріуполя зазначили, що щонайменше 60% жителів тимчасово окупованого росіянами Маріуполя залишились без соціальних виплат.