Безпілотники в Полтавській області і три обстріли Харкова: як минула доба

У Полтавській області ввечері під час ворожої атаки безпілотниками працювала ППО. Один БпЛА впав на території Лубенського району. За попередньою інформацією, без жертв. Дані щодо наслідків уточнюються. Загалом збили чотири БпЛА, даних про руйнування і потерпілих немає, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській за добу – віміс обстрілів (35 вибухів). Із мінометів ворог обстрілював Новгород-Сіверський район. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Дніпропетровській внаслідок вчорашньої ракетної атаки по Павлограду в одному зі скверів міста загинула жінка. Їй було 43 роки. За уточненою інформацією, у Павлограді пошкоджені чотири школи, реабілітаційний центр, спорткомплекс, заклад культури, 15 багатоповерхівок і авто. У районі побиті 33 приватні оселі. У Павлоградському районі вчора наші захисники збили ворожу ракету. Ще одну ракету оборонці ліквідували над Дніпровським районом. Уламки впали на територію підприємства. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Ніхто не постраждав. Також вчора ворог атакував Нікопольський район. Поцілив чотирма дронами-камікадзе і тричі обстріляв з артилерії. Гучно було у райцентрі, Мирівській та Марганецькій громадах. Люди цілі. Потрощені по десять приватних будинків й господарських споруд. Ще дві – зруйновані. Понівечені санаторій та підприємство. А ще – пожежна частина і авто, в тому числі й оперативне. Зачепило газогони та лінії електропередач. Від учорашнього вечора до ранку було три артобстріли Нікопольського району. Окупанти били по райцентру, Марганцю та громаді. Пошкоджені освітній та медичний заклади. Побиті чотири п'ятиповерхівки та 11 приватних будинків, три господарські споруди, авто, лінії електропередач та газогін. Люди не постраждали.

У Сумській вчора протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 158 вибухів – з мінометів, артилерії, гранатометів, скидання ВОГ з БпЛА, FPV-дрону та касетних боєприпасів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Свеська громади. Без наслідків.Зранку росіяни здійснили мінометний обстріл Дружбівської громади. Зафіксовано три вибухи. Попередньо – без наслідків.

У Луганській вчора ворог атакував в напрямку Білогорівки та в Серебрянському лісі. По цих же районах, а також по Макіївці завдав авіаційних ударів. Невське, Білогорівка та Серебрянське лісництво потрапили під обстріли мінометами та артилерією. За добу противник здійснив 122 обстріли (518 снарядів).

У Харківській вчора ввечері ворог обстріляв Київський та Холодногірський райони обласного центру. Попередньо – ракетами типу С300 з території Бєлгородської області. Внаслідок удару постраждали дев'ять людей, з них дитина – 4-річна дівчинка, їй надали допомогу на місці. Госпіталізовано чотирьох людей – два чоловіка, дві жінки. Стан середній. Пошкоджено будинок, евакуйовано 16 людей. Також є влучання в землю. Пошкоджено будівлю Національної академії правових наук, будівлю Нової Пошти. Є загорання автомобілів. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Нестерне, Комісарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Ворог завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Липці, Козача Лопань, Гатище. Вчора близько 22:30 окупанти обстріляли Липці. Пошкоджено будівлю пожежного поста, модульний пункт базування екстреної допомоги та автомобіль БШМД, газопровід. Постраждалих немає. Також вчора зранку ворог завдав удару КАБом по Козачій Лопані. Пошкоджено будівлю кафе, магазин. Без постраждалих.

У Запорізькій минулої доби рашисти завдали 170 ударів по 25 населених пунктах, без постраждалих. Окупанти здійснили вісім обстрілів із ракетних систем залпового вогню Гуляйполя, Роботиного й Кам'янського, 41 БпЛА-атаку по Біленькому, Новоандріївці, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Левадному, Полтавці та Малих Щербаках, а також авіаційний удар по Малій Токмачці. По території Залізничного, Оріхова, Червоного, Малинівки, Левадного, Білогір'я, Лугівського, Степногірська, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 120 артобстрілів. Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 101 обстріл (524 снаряди), з них по Херсону – вісім обстрілів (26 снарядів). Рашисти поцілили у райони 29 населених пунктів області, територію заводу та дошкільний навчальний заклад у Бериславі. У результаті обстрілу Херсона травми середньої важкості отримав 52-річний чоловік. Внаслідок атаки з дрона у Бериславі постраждали двоє чоловіків. Потерпілих доставили до лікарні. Рашисти вбили жителя Корабельного району Херсона. Біля під'їзду будинку смертельні поранення отримав 70-річний чоловік. Ворог здійснив обстріл Кіндійки. Травми середньої важкості отримала 74-річна жінка. Внаслідок російських авіаційних ударів по селу Милове знищено один житловий будинок, ще щонайменше пʼять – пошкоджені. Легкі поранення отримала місцева жителька, 85 років. Їй надали меддопомогу на місці. російська авіація атакувала село Саблуківка. Поцілили по житловому будинку, в якому перебували люди. Оселя – вщент зруйнована. На місці удару загинув 49-річний чоловік. Рятувальники дістали з-під завалів тяжкопоранену 47-річну жінку. Вона померла дорогою до лікарні. Ворог здійснив авіаудар по Шляховому. У результаті обстрілу травми несумісні з життям отримала 61-річна жінка, яка опинилася під завалами будинку. За добу по області, за уточненими даними, п'ятеро загинули, шестеро дістали поранення.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, Курахове, Часів Яр, Гостре, Очеретине, Цукурине, Веселий Гай, Новоселівка Перша, Дачне. Пошкоджено шість житлових будинків (з них два – багатоквартирні), службовий автомобіль.

У Миколаївській вчора внаслідок ворожого обстрілу Солончаків Куцурубської громади було пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає. Удень ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих. Також учора ворог завдавав артилерійських обстрілів берегової лінії між селами Куцурубської громади. Постраждалих немає.