ГУР розповіло деталі про знищення трьох ворожих ТУ-22: розвідники подолали пішки понад 600 кілометрів по РФ

Це бойове завдання розвідники виконали в серпні. На жаль, група потрапила в засідку. В бою загинув командир групи.

Фото: ГУР Міноборони Герой України Олег Бабій

Головне управління розвідки розповіло деталі знешкодження у серпні трьох ворожих бомбардувальників Ту-22, з яких бомбили Україну. Для того, щоб їх знищити, українські розвідники пішки пройшли 600 кілометрів територією ворога.

Завданням було зупинити численні авіаудари по мирних містах. Завдання вони виконали, йдеться на сайті ГУР.

"Однак, для Олега Бабія – командира, який прикривав відхід своїх, воно виявилося останнім", – повідомили в розвідці.

Герой України полковник Олег Бабій був розвідником, який від початку війни брав активну участь у знищенні російських окупаційних військ. Він організовував і здійснював спецоперації на тимчасово окупованих територіях України й на території РФ, які насправді змінили хід цієї війни.

Бабій провів дев'ять успішних розвідувальних виходів у тил противника, 12 спеціальних заходів з організації та забезпечення руху опору на окупованій території України та в тилу противника. Він забезпечив виявлення до 70 важливих стратегічних об'єктів росіян: командних пунктів, військової техніки, інженерно-фортифікаційного обладнання. Інформацію про них використовували військові для планування операцій зі звільнення окупованої території та завдання вогневого ураження по важливих ворожих цілях.

"Завдяки успішному виконанню завдань групою полковника Бабія, вдалося дезорганізувати логістику окупантів, знищити його важливі об’єкти та елементи критичної інфраструктури. Цілі підрозділи російських окупаційних військ втрачали боєздатність, систему управління військами та зброєю, зазнавали порушення комунікації, а відтак і зазнавали втрат оперативності у взаємодії зі своїм тилом", – додали в ГУР.

Останнє успішно виконане завдання групи розвідників Олега Бабія – знищення та виведення з ладу трьох російських бомбардувальників ТУ-22М3, значно порушило плани військово-політичного керівництва РФ щодо ракетних ударів по території України та фактично повністю дестабілізувало роботу аеродромів і пунктів базування дальньої авіації.

Для виконання завдання у складі розвідувальної групи Олег Бабій подолав пішки понад 600 км по території Росії. Пробравшись у глибокий тил противника, завдання розвідники виконали – знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3 та ще два вивели з ладу, однак і самі зазнали непоправних втрат. Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з російськими загарбниками.

У цьому бою, 30 серпня 2023 року, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, український розвідник підполковник Олег Бабій зазнав смертельного поранення та загинув.

За свій героїчний подвиг Олег Бабій нагороджений званням Героя України з присвоєнням ордену "Золота зірка".

У Героя залишилася дружина та двоє маленьких дітей. Молодшій донечці на час смерті батька виповнилося лише рік.