У Новгородській області РФ на авіабазі "Сольці" через удар безпілотника горять два літаки.

Про це повідомляють у Telegram Збройні сили України.

Зазначається, що на цьому аеродромі базуються літаки класу Ту.

Фото: Збройні сили України у Telegram

Міноборони РФ заявило, що пошкодження дістав один літак, імовірно Ту-22м3, який є носієм ракет Х-22. Збройні сили повідомили про пошкодження щонайменше двох бортів стратегічної авіації Ту-22м3.

За останніми даними на аеродромі базування розміщались близько 10 одиниць Ту-22м3. На місці стоянки літаків спалахнула пожежа.

Фото: Збройні сили України у Telegram

Нагадаємо, 17 серпня Збройні сили знищили два російські гелікоптери Ка-52. Один з них був збитий підрозділом ЗРВ Повітряних Сил на Бахмутському напрямку, другий знищила вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону на Запоріжжі.