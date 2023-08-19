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У Новгородській області РФ безпілотник влучив в авіабазу: горять два літаки Ту-22м3

Борти є носіями ракет Х-22.

У Новгородській області РФ безпілотник влучив в авіабазу: горять два літаки Ту-22м3
Район авіабази "Сольці" в РФ
Фото: Збройні сили України

У Новгородській області РФ на авіабазі "Сольці" через удар безпілотника горять два літаки.

Про це повідомляють у Telegram Збройні сили України.

Зазначається, що на цьому аеродромі базуються літаки класу Ту.

Фото: Збройні сили України у Telegram

Міноборони РФ заявило, що пошкодження дістав один літак, імовірно Ту-22м3, який є носієм ракет Х-22. Збройні сили повідомили про пошкодження щонайменше двох бортів стратегічної авіації Ту-22м3.

За останніми даними на аеродромі базування розміщались близько 10 одиниць Ту-22м3. На місці стоянки літаків спалахнула пожежа.

Фото: Збройні сили України у Telegram

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Нагадаємо, 17 серпня Збройні сили знищили два російські гелікоптери Ка-52. Один з них був збитий підрозділом ЗРВ Повітряних Сил на Бахмутському напрямку, другий знищила вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону на Запоріжжі.

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