Російська армія не вивела у Чорне море ракетоносії

Станом на 10-ту ранку суботи 19 серпня Росія тримала на бойовому чергуванні у Чорному морі 6 кораблів. Серед них не було ракетоносіїв.

Про це повідомили у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

“Станом на 10:00 19 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів; в Азовському морі – 1 ворожий корабель”, – йдеться у повідомленні.

У Середземне море РФ вивела 8 кораблів, з них 2 – носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 24 ракет.

Нагадаємо, уранці 17 серпня Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 4 кораблі. Ракетоносіїв серед них не було.