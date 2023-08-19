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Російська армія не вивела у Чорне море ракетоносії

У Середземному морі перебувають 2 носії ракет "Калібр".

Російська армія не вивела у Чорне море ракетоносії
Фото: ОК "Південь"

Станом на 10-ту ранку суботи 19 серпня Росія тримала на бойовому чергуванні у Чорному морі 6 кораблів. Серед них не було ракетоносіїв.

Про це повідомили у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

“Станом на 10:00 19 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів; в Азовському морі – 1 ворожий корабель”, – йдеться у повідомленні.

У Середземне море РФ вивела 8 кораблів, з них 2 – носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 24 ракет.

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Нагадаємо, уранці 17 серпня Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 4 кораблі. Ракетоносіїв серед них не було.

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