Від завтра у центрі Києва буде перекритий автомобільний рух

Обмеження діятиме з 20 по 28 серпня.

У зв’язку із підготовкою та проведенням святкових заходів у центрі Києва буде перекритий автомобільний рух вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.

Про це повідомляє у Telegram КМВА.

Згідно з повідомленням, обмеження діятиме з 23:00 20 серпня до 23:30 28 серпня.

"Враховуйте цю інформацію при пересуванні центром столиці", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у столиці до кінця жовтня буде обмежений рух Воскресенским проспектом через проведення ремонтних робіт.