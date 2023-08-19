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Від завтра у центрі Києва буде перекритий автомобільний рух

Обмеження діятиме з 20 по 28 серпня.

Від завтра у центрі Києва буде перекритий автомобільний рух
Фото: КМДА

У зв’язку із підготовкою та проведенням святкових заходів у центрі Києва буде перекритий автомобільний рух вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.

Про це повідомляє у Telegram КМВА.

Згідно з повідомленням, обмеження діятиме з 23:00 20 серпня до 23:30 28 серпня.

"Враховуйте цю інформацію при пересуванні центром столиці", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у столиці до кінця жовтня буде обмежений рух Воскресенским проспектом через проведення ремонтних робіт.

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