Сили оборони знищили ще 500 окупантів та 8 ворожих танків, – Генштаб

За минулу добу, 18 серпня, армія ворога втратила вбитими близько 500 військових. З початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони знищили близько 257 010 окупантів.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 257 010 (+500) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4 340 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 424 (+14) од,
- артилерійських систем – 5 212 (+19) од,
- РСЗВ – 714 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 486 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 282 (+6),
- крилаті ракети ‒ 1 406 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 665 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 785 (+2).
Нагадаємо, ворог безуспішно наступав на Донеччині та Харківщині. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.