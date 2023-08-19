Сили оборони знищили ще 500 окупантів та 8 ворожих танків, – Генштаб

За минулу добу, 18 серпня, армія ворога втратила вбитими близько 500 військових. З початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони знищили близько 257 010 окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 257 010 (+500) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4 340 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 424 (+14) од,

артилерійських систем – 5 212 (+19) од,

РСЗВ – 714 (+0) од,

засоби ППО ‒ 486 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 282 (+6),

крилаті ракети ‒ 1 406 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 665 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 785 (+2).

Нагадаємо, ворог безуспішно наступав на Донеччині та Харківщині. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.