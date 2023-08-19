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Сили оборони знищили ще 500 окупантів та 8 ворожих танків, – Генштаб

Учора на фронті відбулося 36 бойових зіткнень.

Сили оборони знищили ще 500 окупантів та 8 ворожих танків, – Генштаб
Фото: тг-канал Стерненка

За минулу добу, 18 серпня, армія ворога втратила вбитими близько 500 військових. З початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони знищили близько 257 010 окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.  

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 257 010 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4 340 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 424 (+14) од,
  • артилерійських систем – 5 212 (+19) од,
  • РСЗВ – 714 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 486 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 282 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 1 406 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 665 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 785 (+2).

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Нагадаємо, ворог безуспішно наступав на Донеччині та Харківщині. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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