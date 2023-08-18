Головне за день. П’ятниця, 18 серпня

30 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, вибухи в Енергодарі, Зеленський на Запоріжжі, перереєстрація п'яти єпархій УПЦ МП на окупованих територіях в Мінюсті РФ. Яким запам’ятається 541-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що на фронті упродовж доби відбулося 30 боєзіткнень.

Окупанти завдали ракетного та 31 авіаційного удару, здійснили 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала дев'ятьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та дві станції радіоелектронної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 18 серпня – в нашій новині.

В Енергодарі 18 серпня стався вибух на нараді керівників окупаційної поліції.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, яке оприлюднило відео влучання дрона в ціль.

"Орієнтовно о 09.23 в кабінеті начальника поліції пролунав потужний вибух. Внаслідок цього численні поранення отримали: начальник міського відділу полковник МВС Росії Чесанов Павло Валерійович (Чувашська республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів. Одразу після вибуху їх було терміново доправлено до місцевої лікарні", - розповіли в ГУР.

Розвідка повідомила, що будівлю, окрім розміщення управління "поліції", ворог використовував і як помешкання особового складу окупантів. Внаслідок вибуху будинок зазнав значних пошкоджень, пожежа поширилася на 3-5 поверхи.

Подробиці – в новині.

Президент Володимир Зеленський відвідав Запорізьку область.

“Пишаюся всіма нашими захисниками й захисницями! Всіма, хто знищує окупантів, рятує життя українців і наближає нашу головну мету – перемогу в цій війні за свободу й незалежність для всієї України. Для мене було честю зустрітися з воїнами під час поїздки в Запорізьку область та отримати Шеврони Героїв”, - йдеться у зверненні глави держави.

Президент відзначив 46-ту окрему аеромобільну бригаду, яка потужно знищувала ворога на Херсонському й Бахмутському напрямках, а зараз результативно воює на Оріхівському. Також на Оріхівському напрямку потужно бʼються воїни 117-ї окремої механізованої бригади.

Крім того, штурмовий батальйон «Скала» брав участь у звільненні міста Ізюма. Після деокупації Харківщини воїни батальйону продовжили знищувати окупантів на Бахмутському напрямку.

Президент окремо відзначив медиків Запорізького військового госпіталю, які щодня рятують наших воїнів.

Станом на зараз п'ять єпархій УПЦ МП на окупованих територіях перереєструвалися в Міністерстві юстиції Росії, повідомила шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

Вона прокоментувала скріншот указу митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона на офіційному бланку РПЦ.

"Бачимо, що донецький Іларіон уже зовсім не УПЦ МП, натуральне РПЦ. Що випливає з його підпису на офіційному бланці... Хіба вони перейшли під омофор Москви, слідом за Кримом та іншими, спитаєте ви? Ні. Але вони переєструвалися в російському Мін’юсті! Щоб бути повноцінним суб’єктом правових відносин в полі РФ", - пояснила Соня Кошкіна.

Вона також повідомила, що станом на зараз з епархій УПЦ МП, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, в Мін’юсті РФ перереєстровані Донецька і Горлівська ("ДНР"), Луганська і Ровеньківська (ЛНР"), Бердянська в Запорізькій області.

"Северодонецька, Херсонська, Новокаховська і Запорізька поки тримаються. А донецький Іларіон продовжує залишатися членом Священного Синоду УПЦ МП", - додала шеф-редакторка.

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