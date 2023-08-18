Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню, - Ігор Клименко

У результаті теракту було зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зустрівся з представниками іноземних дипломатичних установ щодо побудови системи реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського. Під час зустрічі він розповів, зокрема, про наслідки російського теракту на Каховській ГЕС.

Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів України.

“У результаті теракту було зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28-ми. 3 машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила. Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню”, - розповів Ігор Клименко.

Внаслідок російського теракту до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей, де проживало орієнтовно 875 тис. населення.

Загинули щонайменше 34 особи, ще 28 отримали поранення. Безвісти зниклими вважаються 39 осіб.

Майже 4 тис. людей та сотні домашніх тварин прийшлось вивозити з підтоплених районів. Загалом під час рятувальної операції в постраждалих районах врятовано 716 осіб, з них 30 дітей та 40 маломобільних осіб.

Також через підрив станції майже 700 тис. українців залишилися без доступу до питної води.

Крім того, мінна небезпека для узбережжя зросла в рази, найбільше міни виносилися водою після підриву ГЕС. Зафіксовані випадки самовільного підриву упродовж прямування мін за течією. В Одеській та Миколаївській областях фіксували прибиття до берега таких мін.

Раніше голова компанії "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що відбудова Каховської гідроелектростанції після її деокупації займе шість років. Нова станція буде сучасною і значно потужнішою за зруйновану росіянами.