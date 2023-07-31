​Відбудова Каховської ГЕС після її деокупації займе шість років, - гендиректор "Укргідроенерго"

Відбудова Каховської гідроелектростанції після її деокупації займе шість років. Нова станція буде сучасною і значно потужнішою за зруйновану росіянами.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив голова компанії "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Зараз, за його словами, упродовж двох років розробляють експериментальний проєкт відбудови. Головне завдання експериментального проєкту – забезпечити роботу станції ДніпроГЕС. На першому етапі також планують спроектувати тимчасові греблі водосховища.

Після деокупації, за словами Сироти, це допоможе швидко розпочати будівництво тимчасової гідроспоруди для перегородження водосховища і за умов паводку допоможе наповнити його водою до необхідного рівня.

"Якщо буде хороший паводок, ми можемо хоча би дійти до відмітки 12 з половиною, що необхідно для того, щоб забезпечити водою наші три області. Після цього ми повинні побудувати таку ж саму тимчасову гідроспоруду з нижньої сторони станції, щоб осушити станцію, осушити цей будівельний майданчик, запросити експертів, подивитися наслідки руйнування, зібрати всі докази підриву цієї станції. І потім, другий етап – це демонтаж цієї станції і проектування нової станції. На все це уряд виділив два роки", - зазначив Сирота.

За цей час планують розробити проєкт побудови нової станції.

"Ми втратили 340 МВт. Планується нову станцію побудувати на 520-580 МВт. І, звичайно, це вже повинна бути сучасна станція, з вимогами до екології. Трансформатори повинні бути без масла, або з синтетичним маслом, яке дуже швидко розчиняється у воді. Це і рибоходи треба буде будувати такі, як є вже на сучасних станціях. Тобто, це вже буде вже проектуватися. Але це все буде вже робитися після деокупації. Термін реалізації самої станції, щоб побудувати потрібно буде ще шість років. Тобто, від сьогоднішнього дня нам потрібно сім з половиною - вісім років, щоб відновити цей потенціал, який був зруйнований шостого червня", - зазначив Сирота.

Нагадаємо, 18 липня уряд затвердив постанову про відбудову Каховської ГЕС. Координуватиме проєкт Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне "Укргідроенерго".

Російські окупанти замінували Каховську ГЕС у перші дні вторгнення в Україну і підірвали її о 02:50 6 червня 2023 року.

Питання стосовно відновлення електростанції та греблі постало зразу після її знищення. Відсутність водосховища ускладнює ведення сільського господарства на Півдні України, та забезпечення водою населення. Відсутність зволоження може призвести до ерозії ґрунтів, та змінити галузь сільського господарства на традиційне в цьому регіоні до XIX століття, тваринництво.