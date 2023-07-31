Командири "Азова" готуются до відправки на фронт, - командувач Нацгвардії

Заборони для їхньої участі в бойових діях немає.

Звільнені з полону командири бригади "Азов" готуються і виконуватимуть завдання в бойових діях.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів командувач Національної гвардії Олександр Півненко.

Відповідаючи на запитання щодо залучення командирів "Азова" до бойових дій, зокрема Дениса Прокопенка ("Редіса"), Півненко сказав: "Денис, він же обіймає якусь посаду. Вони обороняли Маріуполь, ще деякі в них були задачі не в складі бригади, а у складі батальйону тактичної групи. Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші".

За його словами, заборони для їхньої участі в бойових діях немає.

"Для мене якоїсь заборони, щоб мені хтось говорив, що ті воюють, а ті – ні, немає. Тим паче, я не розподіляю, хто воює. Ми знаходимося в Силах оборони, є верховний головнокомандувач, є головнокомандувач, є напрямківці з оперативно-стратегічного випробовування. Кому треба допомога, вони присилають, грубо кажучи, військовою мовою, до мене бойове розпорядження, я його виконую, і все", - пояснив Півненко.

Щодо термінів він зазначив, що це може бути протягом місяця.

"Залежно від обстановки, яка складається на фронті. Можливо, і протягом місяця. Побачимо, подивимося, життя покаже", - зазначив він.

Нагадаємо, пʼять командирів полку "Азов", які були звільнені з російського полону в вересні 2022, за домовленістю з Ердоганом мали до кінця війни перебувати в Туреччині. Це - командир "Азова", Герой України Денис Прокопенко ("Редіс"), його заступник Святослав Паламар ("Калина"), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина"), Олег Хоменко та Денис Шлега з Нацгвардії України.

Однак 8 липня, під час візиту Зеленського до Туреччини, їх вдалося забрати всіх на Батьківщину.