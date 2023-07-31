ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
У Міноборони показали, як виглядають нові тактичні кросівки
У Міноборони показали, як виглядають нові тактичні кросівки
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
ГоловнаСуспільствоВійна

Командири "Азова" готуются до відправки на фронт, - командувач Нацгвардії

Заборони для їхньої участі в бойових діях немає.

Командири "Азова" готуются до відправки на фронт, - командувач Нацгвардії
Фото: Пресслужба "Азову"

Звільнені з полону командири бригади "Азов" готуються і виконуватимуть завдання в бойових діях.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів командувач Національної гвардії Олександр Півненко.

Відповідаючи на запитання щодо залучення командирів "Азова" до бойових дій, зокрема Дениса Прокопенка ("Редіса"), Півненко сказав: "Денис, він же обіймає якусь посаду. Вони обороняли Маріуполь, ще деякі в них були задачі не в складі бригади, а у складі батальйону тактичної групи. Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші".

За його словами, заборони для їхньої участі в бойових діях немає.

"Для мене якоїсь заборони, щоб мені хтось говорив, що ті воюють, а ті – ні, немає. Тим паче, я не розподіляю, хто воює. Ми знаходимося в Силах оборони, є верховний головнокомандувач, є головнокомандувач, є напрямківці з оперативно-стратегічного випробовування. Кому треба допомога, вони присилають, грубо кажучи, військовою мовою, до мене бойове розпорядження, я його виконую, і все", - пояснив Півненко.

Щодо термінів він зазначив, що це може бути протягом місяця.

Підписуйтесь на наш Google News

"Залежно від обстановки, яка складається на фронті. Можливо, і протягом місяця. Побачимо, подивимося, життя покаже", - зазначив він.

Нагадаємо, пʼять командирів полку "Азов", які були звільнені з російського полону в вересні 2022, за домовленістю з Ердоганом мали до кінця війни перебувати в Туреччині. Це - командир "Азова", Герой України Денис Прокопенко ("Редіс"), його заступник Святослав Паламар ("Калина"), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина"), Олег Хоменко та Денис Шлега з Нацгвардії України.

Однак 8 липня, під час візиту Зеленського до Туреччини, їх вдалося забрати всіх на Батьківщину.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies