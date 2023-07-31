Протягом доби росіяни били по девʼяти областях України, – ОВА

У Чернігівській області за лобу зафіксували сім обстрілів із мінометів (30 вибухів). Городнянська громада: обстріл із мінометів в напрямку села Сеньківка. Новгород-Сіверська громада: два обстріли у напрямку села Гремʼяч, два обстріли території біля села Бучки. Семенівська громада: обстріли із території біля сіл Прогрес та Блешня. Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та вранці ворог здійснив пʼять обстрілів. Зафіксовано 30 вибухів. Обстріляно пʼять населених пунктів у Краснопільській, Юнаківській, Білопільській, Шалигинській, Великописарівській громадах. Обстріли вели з мінометів, гранатометів та кулеметів. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Учора протягом дня було 32 обстріли. Зафіксовано 169 вибухів. Обстріляно 22 населених пункти у семи громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Великописарівській. Краснопільська громада: мінометний обстріл (30 вибухів), САУ (27 вибухів), артилерія (пʼять вибухів). Поранено одну людину. Пошкоджено три приватні житлові будинки, СТО. Середино-Будська громада: ствольна артилерія (вісім вибухів), мінометний обстріл (10 вибухів), ворожий дрон типу "коптер" скинув заряд ВОГ. Пошкоджено водонапірну вежу.

У Дніпропетровській вночі ворог тероризував Нікопольський район – обстріляв сім разів. Поцілив по Марганецькій громаді та самому Нікополю. Атаковані території обстежують, з’ясовують наслідки атак. Наразі постраждалих немає.

У Донецькій за добу рашисти здійснили 22 обстріли: артилерія, авіаудар "КАБ-500", "Х-58", РСЗВ "Град", "Смерч", "Ураган", танк. Ворог атакував населені пункти: Краматорськ, Часів Яр, Авдіївка, Новоукраїнка, Торецьк, Предтечине, Ямпіль, Костянтинівка, Велика Новосілка, Красногорівка, Молочарка, Роздольне, Кліщіївка, Курахове. Пошкоджено 45 житлових будинків, дві господарчі споруди, гараж, два цивільних автомобілі, вантажний автомобіль, ЛЕП, газопровід, адмінбудівля ОДА. За добу на Донеччині: один загиблий, семеро поранених (у тому числі – одна дитина).

У Луганській росіяни не припиняють артилерійський тиск по позиціях наших військових та по території сіл поблизу лінії фронту. Невське і Білогорівка – під вогнем гармат, "Градів" та мінометів перебувають щодоби. Атакує ворог і з повітря. Вчора завдано удару по Білогорівці, а також по селах Донеччини, які розташовані поряд з адмінмежею з Луганщиною. За добу противник здійснив 120 обстрілів (576 снарядів). У підрозділах окупаційних військ значно збільшилась кількість втрат. Тіла загиблих росіян фізично не встигають вивозити з місцевих моргів.

Минулої ночі ворог завдав ударів по Харкову, зафіксовані влучання ракетами С-300 у складські будівлі в Новобаварському районі. Дві будівлі частково зруйновані, сталася пожежа. Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 61 року, охоронець підприємства. Вночі у Великому Бурлуці російська ракета С-300 влучила в огород приватного домогосподарства, пошкоджено приватний будинок та гараж. Без постраждалих. Вчора ввечері в Ізюмському районі ворог завдав ударів по Шийківці. Пошкоджено приватний житловий будинок. Загинула жінка 70 років, жінка 53 років та чоловік 76 років зазнали поранення. Загалом протягом минулої доби на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Вовчанськ і Бударки Чугуївського району. На Куп’янському напрямку наші воїни відбили атаки противника східніше Берестового. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ та Кислівка. Вчора також ворог обстріляв Вовчанськ. Пошкоджено чотири житлові будинки, зазнав поранення 84-річний чоловік. З ворожого БпЛА було скинуто дві гранати в Тимофіївку. Пошкоджено два паркани, постраждалих немає.

У Запорізькій за добу – 78 ударів по 20 населених пунктах. Ворог продовжує гатити по області. Окупанти здійснили 67 артилерійських обстрілів по території Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Малинівки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших прифронтових сіл. Крім цього, поцілили з РСЗВ по Малим Щербакам, Левадному та Темирівці, атакували з безпілотників Гуляйполе та Ольгівське, а також завдали авіаційний удар по Оріхову. В результаті ворожих обстрілів госпіталізовано пораненого 48-річного жителя Малої Токмачки. Надійшло девʼять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури

У Миколаївській вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу зазнала поранень 84-річна жінка. Пошкоджено житловий будинок та сільгосптехніку.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 68 обстрілів (358 снарядів), з них по Херсону – девʼять обстрілів (36 снаряди). Ворог влучив в райони 24 населених пунктів області, територію та споруди заводу і підприємства у Херсоні. Через російську агресію пʼятеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, вранці 31 липня ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад.