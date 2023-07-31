За минулу добу ЗСУ знищили ще 490 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 246 190 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 490 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 246 190 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 246190 (+490) осіб ліквідовано

танків – 4211 (+6)

бойових броньованих машин – 8188 (+10)

артилерійських систем – 4816 (+21)

РСЗВ – 699 (+1)

засоби ППО – 460 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 311 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4017 (+6)

крилаті ракети – 1347 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7292 (+17)

спеціальна техніка – 715 (+4).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, авіація сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками було знищено чотири ударних БпЛА противника типу “Шахед-136” тачотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, а також два райони зосередження особового складу ворога.