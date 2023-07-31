За минулу добу ЗСУ знищили ще 490 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 490 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 246 190 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 246190 (+490) осіб ліквідовано
- танків – 4211 (+6)
- бойових броньованих машин – 8188 (+10)
- артилерійських систем – 4816 (+21)
- РСЗВ – 699 (+1)
- засоби ППО – 460 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 311 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4017 (+6)
- крилаті ракети – 1347 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7292 (+17)
- спеціальна техніка – 715 (+4).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, авіація сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками було знищено чотири ударних БпЛА противника типу “Шахед-136” тачотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, а також два райони зосередження особового складу ворога.