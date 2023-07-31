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За минулу добу ЗСУ знищили ще 490 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 246 190 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 490 російських окупантів
Фото: Пресслужба 28 ОМБр

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 490 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 246 190 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 246190 (+490) осіб ліквідовано
  • танків – 4211 (+6)
  • бойових броньованих машин – 8188 (+10)
  • артилерійських систем – 4816 (+21)
  • РСЗВ – 699 (+1)
  • засоби ППО – 460 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 311 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4017 (+6)
  • крилаті ракети – 1347 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7292 (+17)
  • спеціальна техніка – 715 (+4).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, авіація сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками було знищено чотири ударних БпЛА противника типу “Шахед-136” тачотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, а також два райони зосередження особового складу ворога.

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