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У Чернівцях унаслідок зливи підтопило квартири у житлових будинках

Ліквідація наслідків негоди триває.

У Чернівцях унаслідок зливи підтопило квартири у житлових будинках
Фото: ДСНС

У Чернівцях рятувальники ліквідовують підтоплення квартир та підвалів житлових будинків.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

30 липня внаслідок сильного дощу в обласному центрі на вулицях Лук’яна Кобилиці та Івана Підкови підтопило квартири та підвальні приміщення.

Рятувальники за допомогою пожежних мотопомп та підручних засобів допомагали людям ліквідовувати наслідки негоди.

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Станом на 21:30 роботи з ліквідації негоди тривають.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, через негоду на початку липня на Прикарпатті було підтоплено щонайменше 414 дворогосподарств, 14 житлових будинків, 26 підвалів та підмито 3,11 км місцевих доріг. Негода пошкодила пішохідний міст через р. Бистриця-Солотвинська в Івано-Франківську.

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