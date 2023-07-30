Україна наступного тижня розпочне переговори зі CША щодо безпекових гарантій

Ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в НАТО.

Україна наступного тижня розпочне переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій у межах Спільної декларації про підтримку нашої держави.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на Конгресі місцевих та регіональних влад, який відбувся в Івано-Франківську.

Ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в НАТО.

За словами Єрмака, результатом річної діяльності Міжнародної робочої групи під його співголовуванням та колишнього Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена стала Спільна декларація, ухвалена керівниками держав “Великої сімки” та України у Вільнюсі.

Як акцентував очільник ОПУ, до цієї декларації вже приєдналися понад десять інших країн, і майже щотижня долучаються нові. З тими, хто підтримав декларацію, Україна укладе систему двосторонніх договорів, що міститимуть конкретні гарантії безпеки.

“Ми вже працюємо над двосторонніми угодами з кожним із цих партнерів. І зроблю невеличкий анонс: ми починаємо відповідні переговори зі Сполученими Штатами наступного тижня. Безпекові гарантії для України будуть конкретними й довготривалими зобов’язаннями, що забезпечать здатність України перемагати зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Це будуть чітко описані формати й механізми підтримки”, – повідомив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, у липні до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України приєдналися ще чотири країни. Зараз її підтримують Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія і Португалія.