G7 та ЄС оголосили Спільну декларацію підтримки України під час саміту НАТО у Вільнюсі, 12 липня 2023

До декларації G7 щодо гарантій безпеки для України приєдналися ще чотири країни.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

“До Спільної декларації підтримки України, яка була погоджена G7, станом на сьогодні приєдналися: Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія і Португалія”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 липня члени "Великої сімки" підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.

Зазначимо, за підсумками саміту у Вільнюсі Україна отримає пакети військової допомоги на понад 1,5 млрд євро, до якої увійдуть ракети далекого радіусу дії SCALP, танки Leopard, додаткові установки Patriot, навчання пілотів на винищувачах F-16. Допомога надійде від Німеччини, Австралії, а також від Норвегії, Британії, Франції, Нідерландів і Канади.