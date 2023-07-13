За підсумками саміту у Вільнюсі Україна отримає пакети військової допомоги на понад 1,5 млрд євро, - Резніков

Міністр назвав сім держав, які нададуть підтримку.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що може назвати щонайменше сім пакетів військової допомоги, які Україна отримає за підсумками саміту у Вільнюсі.

Про це йдеться в дописі Резнікова у твітері.

Загалом Україна отримає від міжнародних партнерів понад 1,5 млрд євро військової допомоги, до якої увійдуть ракети далекого радіусу дії SCALP, танки Leopard, додаткові установки Patriot, навчання пілотів на винищувачах F-16. Допомога надійде від Німеччини, Австралії, а також від Норвегії, Британії, Франції, Нідерландів і Канади.

За словами Резнікова, серед країн, які надішлють допомогу:

Німеччина (новий пакет допомоги на 700 мільйонів євро включає 25 танків Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 системи ППО Patriot, 5 ЗРК Bergepanzer 2, 20 000 155-мм артилерійських снарядів, 5 000 димових снарядів);

(новий пакет допомоги на 700 мільйонів євро включає 25 танків Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 системи ППО Patriot, 5 ЗРК Bergepanzer 2, 20 000 155-мм артилерійських снарядів, 5 000 димових снарядів); Австралія (передасть 30 БТР Bushmaster);

(передасть 30 БТР Bushmaster); Норвегія (виділяє 1000 мікродронів Black Hornet, пакет підтримки NASAMS (2 додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запчастини). Також Норвегія збільшила розмір бюджету військової допомоги Україні з $240 до $930 млн і є домовленості про посилення можливостей ППО та артилерії);

(виділяє 1000 мікродронів Black Hornet, пакет підтримки NASAMS (2 додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запчастини). Також Норвегія збільшила розмір бюджету військової допомоги Україні з $240 до $930 млн і є домовленості про посилення можливостей ППО та артилерії); Великобританія (Україна очікує на понад 70 бойових машин, тисячі боєприпасів для танків. Пакет військової допомоги становить 64,7 млн доларів на ремонт техніки);

(Україна очікує на понад 70 бойових машин, тисячі боєприпасів для танків. Пакет військової допомоги становить 64,7 млн доларів на ремонт техніки); Франція (виділить ракети SCALP та додаткове інженерне обладнання для розмінування);

(виділить ракети SCALP та додаткове інженерне обладнання для розмінування); Нідерланди (є домовленість про початок навчання пілотів на F-16 у серпні. Також наша держава очікує на внесок у зміцнення протиповітряної оборони та можливостей артилерії);

(є домовленість про початок навчання пілотів на F-16 у серпні. Також наша держава очікує на внесок у зміцнення протиповітряної оборони та можливостей артилерії); Канада (виділяє 410 мільйонів доларів нового фінансування та проєктів для підтримки України і посилення трансатлантичної безпеки. Буде бронетехніка для ЗСУ).

"Зустрічі у Вільнюсі були дуже продуктивними". - зазначив Резніков.

Нагадаємо, Швеція заявила, що прискорить постачання військової техніки в Україну. Наша держава зможе закуповувати оборонну техніку безпосередньо у промисловості. Водночас уряд Німеччини оприлюднив склад нової партії військової допомоги. Європарламент схвалив плани зі збільшення виробництва боєприпасів та ракет у ЄС для України

Крім цього, президенти Фінляндії та США і прем'єр-міністри Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції на зустрічі у Гельсінкі на третьому Саміті лідерів США та держав Північної Європи заявили про підтримку України.