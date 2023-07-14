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Глава ОПУ вважає, що повернення командирів з Азовсталі не вплине на подальший обмін полоненими

Невідомо, чи знала РФ про це рішення президента Туреччини Ердогана.

Глава ОПУ вважає, що повернення командирів з Азовсталі не вплине на подальший обмін полоненими
Андрій Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що повернення командирів з Азовсталі не вплине на подальший обмін полоненими між Україною та Росією, передає "РБК-Україна".

"Ми щотижня розмовляли з нашими хлопцями. Це сталося саме тоді, коли виникла така можливість і коли Ердоган змін погодити їхнє повернення", - сказав Єрмак.

Наразі невідомо, чи знала Росія про таке рішення глави Туреччини Реджепа Ердогана. 

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Нагадаємо, 8 липня Президент Зеленський повідомив, що з Туреччини додому повертаються командири захисників Маріуполя.

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Анкара не висувала ніяких умов Києву для повернення командирів. А Реджеп Ердоган повідомив, що ця подія не вплинула на відносини з РФ. За його словами, домовленості, що командири Азовсталі мають залишатися в Туреччині були між Україною і РФ.

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