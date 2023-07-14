"Авер" брав участь у боях за Іловайськ, Широкине і Попасну.

Головним сержантом 47 окремої механізованої бригади "Маґура" призначили Віталія Аверіна.

Про це повідомляє пресслужба бригади.

Фото: Пресслужба 47 ОМБр «Маґура» Віталій Аверін

Аверін ("Авер") пішов на війну добровольцем у 2014 році, долучився до лав батальйону "Донбас". Брав участь у боях за Іловайськ, Широкине і Попасну.

Військового нагородили орденом "За мужність" III ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

До призначення "Авер" був головним сержантом одного із підрозділів бригади.

Нагадаємо, днями головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади “Маґура” Валерій Маркус написав рапорт на переведення на нижчу посаду в бригаді та звинуватив офіцерський корпус у "некомпетентності". Після цієї заяви головний сержант роти ударних БпЛА 47-Ї ОМБр Рустам Мустафаєв негативно висловився про компетенцію самого Маркуса, а керівник бригади закликав відкинути конфлікти та примножити зусилля для спільної боротьби.