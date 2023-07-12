Головний сержант бригади "Маґура" Маркус написав рапорт, щоб перейти на найнижчу посаду. У бригаді відповіли (доповнено)

Головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади “Маґура” Валерій Маркус написав рапорт на переведення на нижчу посаду в бригаді та звинуватив офіцерський корпус у "некомпетентності". Після цієї заяви головний сержант роти ударних БПЛА 47-Ї ОМБр Рустам Мустафаєв негативно висловився про коментенцію самого Маркуса, а керівник бригади закликав відкинути конфлікти та примножити зусилля для спільної боротьби.

Учора Маркус на своїй фейсбук-сторінці оприлюднив фотокопію рапорту. За словами головного сержанта, він "категорично не згоден з рішеннями щодо застосування і розвитку 47 бригади".

"Збудувати військову частину згідно тих цінностей, які ми декларували на початку її створення, нам не дозволили. Вплинути на ситуацію або виправити більше можливості не маю. Моє перебування на посаді головного сержанта бригади більше не вважаю доцільним. Своїх людей я залишити не можу, тому йду на найнижчу посаду за ВЛАСНИМ бажанням, щоб бути ближче до них на полі бою", – пояснив Маркус.

Як ідеться в рапорті, головний сержант вказує на систематичне приниження роботи сержантського корпусу бригади, некомпетентність осіб вищого офіцерського корпусу і саботування ними традицій бригади “Маґура”.

Фото: Facebook/Валерій Маркус

Доповнення. Свої позиції щодо заяви Маркуса опублікувала бригада та головний сержант роти ударних БпЛА 47-Ї ОМБр Рустам Мустафаєв. Мустафаєв у фейсбук негативно висловився щодо компетентності Маркуса, а також сказав, що він нібито погрожував та кричав на пресофіцерку бригади.

Командир 47 окремої механізованої бригади Олександр Сак закликав всіх відкинути конфлікти, образи і протиріччя та примножити зусилля для спільної боротьби.

"Нехай проблеми згуртовують нас перед запеклими боями! Як пальці згинаються в один кулак для удару, так ми маємо об’єднатися. Пам’ятаймо свою відповідальність перед історією", – йдеться у опублікованій від його імені заяві на сторінці бригади.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Валерієм Маркусом у червні. Співрозмовники тоді обговорили реформу сержантського корпусу, зокрема й забезпечення достойного рівня заробітних плат для сержантів відповідно до їхнього досвіду служби.

Також Маркус озвучив пропозиції щодо цифровізації та запровадження автоматизованих систем обліку.