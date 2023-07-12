Практична допомога України стане ще більшою після війни, − Кулеба

У цьому плані до саміту претензій в очільника українського МЗС немає.

Практична допомога України стане ще більшою після війни. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

“Ніхто сьогодні не скаже, коли закінчиться війна. І не про це всі мають себе запитувати. Усі мають щодня ставити собі абсолютно інше запитання: а що я ще можу зробити, щоб війна якнайшвидше закінчилася перемогою України? І в цьому плані саміт є і буде успішний. Тому що вже є оголошення про рішення Франції надати нам далекобійні ракети”, − зазначив він.

Кулеба підкреслив, що вже є оголошення про створення коаліції винищувачів і початок тренувань в першій країні – у Данії.

“Я якраз зустрічався з міністром закордонних справ Данії. Ми говорили про графік усіх цих подій, тобто коли почнуться тренування, коли можуть бути надані літаки. Усе це – вже є розуміння”, − зауважив міністр.

Кулеба додав, що у цьому плані до саміту претензій у нього немає. “Практична допомога зброєю стане ще більшою після цього саміту. А це відповідно пришвидшить українську перемогу”, − каже очільник МЗС.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський проводить на саміті НАТО у Вільнюсі двосторонні перемовини із союзниками. Уже відомо, що Німеччина надасть додаткові системи ППО Patriot та ракети до них, Австралія виділить новий оборонний пакет із 30 бронемашинами, Канада допоможе з бронетехнікою. Нідерланди почнуть підготовку українських пілотів уже цього серпня.