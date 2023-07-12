На Закарпатті затримали ворожого агента, який допомагав росіянам захопити Сєвєродонецьк

Зокрема, він “зливав” агресору локації українських захисників під час боїв за Сєвєродонецьк. Це мешканець Луганська, колишній студент одного із вищих навчальних закладів МВС України.

СБУ заявила про затримання агента РФ, який допомагав росіянам захопити Сєвєродонецьк, а потім втік до Закарпаття.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Контррозвідники Служби безпеки провели багатоетапну спецоперацію, яка охопила декілька регіонів України. У результаті комплексних заходів затримано агента ФСБ, який «зливав» агресору локації українських захисників під час боїв за Сєвєродонецьк у 2022 році. Зловмисник передавав російським окупантам інформацію про укріпрайони, вогневі позиції та блокпости оборонців міста”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також він намагався виявити і передати росіянам точні координати бойових позицій артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних систем залпового вогню «Град». Отримані відомості ворожий агент надсилав до ФСБ через один з месенджерів у вигляді позначок на електронних картах.

Розвідінформація потрібна була ворогу для здійснення прицільних повітряних ударів по українських об’єктах, а також для підготовки бойових операцій щодо захоплення Сєвєродонецька.

Встановлено, що під час активних бойових дій на території міста фігурант вирішив бути подалі від лінії фронту і переїхав до Дніпра. Там він сподівався «відсидітись» і згодом повернутися на Луганщину, де йому обіцяли «працевлаштування» до «мдб лнр», яке знаходиться під контролем російських спецслужб.

Щоб отримати «гарантії безпеки» на тимчасово окупованій частині України, зловмисник безуспішно намагався вийти на свого російського «куратора». Після невдалих спроб нового контакту з ФСБ їхній агент виїхав до Закарпаття. Там він сподівався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя за свої злочини проти України.

Втім, контррозвідники СБУ зірвали «плани» ворожого поплічника – поетапно задокументували його злочинні дії та переміщення і затримали на території регіону.

За даними слідства, затриманим виявився мешканець Луганська, колишній студент одного із вищих навчальних закладів МВС України.

До початку повномасштабного вторгнення росії він переїхав до Сєвєродонецька, де був дистанційно завербований ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч.1 ст. 111 (державна зрада).

Нагадаємо, екскерівника Миколаївської прокуратури засудили до довічного за держзраду. У суді довели, що на початку березня 2022 року він із власної ініціативи сприяв Росії у веденні війни.