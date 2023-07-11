За минулий тиждень спецпризначенці Департаменту кібербезпеки СБУ за допомогою дронів-камікадзе знищили три комплекси відеоспостереження модифікацій “Муром” і “”Ківер”.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
“Окупанти використовували їх, щоб цілодобово стежити за українською територією, переміщенням наших військових і коригувати свою артилерію”, - зазначили в СБУ.
Крім того, бійці СБУ за тиждень знищили два танки.
В свою чергу, снайпери влучними пострілами нейтралізували декілька російських окупантів.
Нагадаємо, Збройні сили України у вівторок, 11 липня, знищили три російські безпілотники "Ланцет".