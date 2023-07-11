Правоохоронці підозрюють мешканку Харківщини у колабораціонізмі

Зокрема, жінка допомагала переоформлювати документи підприємцям, котрі хотіли працювати під час окупації.

Поліцейські повідомили про підозру у колабораціонізмі мешканці Харківської області, котра допомогала жителям Куп'янського району отримати допомогу від окупантів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час окупації смт Ківшарівка жінка обійняла посаду “спеціаліста сектору внутрішньої політики Кіндрашівського територіального відділу тимчасової цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області” при окупаційній адміністрації РФ.

Жінка вела прийом громадян, які зверталися до окупаційної влади із заявами про отримання матеріальної допомоги в розмірі 10 тис. рублів. Також вона приймала заяви від ФОПів для переоформлення документів відповідно до російського законодавства.

Співробітники поліції повідомили 34-річній жінці про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Якщо її вина буде доведена, їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Раніше співробітники поліції Харківської області повідомили про підозру у колабораціонізмі мешканцю Куп’янська, який торгував за російські рублі.