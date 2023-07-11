На Луганщині верхівка колаборантів прагне отримати гарантії безпеки від керівництва РФ, - ЦНС

Йдеться про групу від 10 до 15 осіб.

Колаборанти та поплічники окупантів розробляють план евакуації з Луганської області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"В контексті наступальної операції Сил оборони України осередок колаборантів на тимчасово окупованій території Луганської області прагне отримати гарантії безпеки від вищого політичного керівництва РФ у разі звільнення регіону від російсько-окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про те, що Кремль має намір створити умови для евакуації на територію РФ та подальшої інтеграції в російське суспільно-політичне життя невеликої групи колаборантів з Луганської області.

ЦНС повідомив, що з цією метою заплановано залучити орієнтовно від 10 до 15 осіб, які працюють в місцевій окупаційній адміністрації до членства у всеросійській політичній партії "Єдина Росія" та видати їм відповідні партійні квитки.

Нагадаємо, що російські загарбники у тимчасово окупованій частині Луганської області розшукують автомобілі з українськими номерами та змушують власників їх змінювати.