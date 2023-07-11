Навчання стартує у серпні в Данії.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про сформовану коаліцію для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це йдеться в дописі міністра у твітері.

За його словами, до коаліції увійшли 11 держав та Україна. Вони підписали меморандум, де виклали всі умови навчального процесу.

"Українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у навчальній програмі. Є можливість включення в програму інших типів винищувачів. Коаліція готова розглянути інші способи надання повністю функціональних можливостей F-16", - написав Резніков.

Reuters зазначає, що навчання стартує у серпні в Данії, а навчальний центр буде створено у Румунії.

Члени НАТО Данія та Нідерланди очолюють міжнародні зусилля з навчання пілотів, а також допоміжного персоналу, обслуговування літаків та, зрештою, забезпечення постачання F-16 Україні.

"Сподіваюся, ми зможемо побачити результати на початку наступного року", - заявив журналістам виконувач обов'язків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.

Тим часом посол України у Великобританії Вадим Пристайко в етері телемарафону повідомив, що Великобританія почне навчання українських пілотів уже наприкінці липня або початку серпня. Мова йде про підготовку 20 пілотів на першому етапі.

Нагадаємо, нині Олексій Резніков, прибувши на саміт НАТО, анонсував підписання угоди з Францією про підготовку пілотів винищувачів F-16.

Раніше Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) обговорила проєкт створення центру підготовки льотчиків F-16. Центром в Румунії зможуть користуватись, крім членів НАТО, також і країни-союзники.