У Польщі французькі військові вже навчили 1600 українських солдатів

У Польщі французькі військові навчили 1600 українських солдатів, повідомляє Le Parisien. До навчань залучили 200 солдатів французької армії, серед яких - 120 інструкторів, які з лютого проводили тренування.

Термін навчання становив 4-5 тижнів, зважаючи на потребу українських військ.

Українці освоювали бій піхоти, штурм, артилерійську підтримку, розмінування, надання медичної допомоги та бої в міських умовах. Французи також залучили для навчань майже три десятки передових бронеавтомобілів, які мають надіслати в Україну. Наразі на них тренуються українські військові.

Начальник штабу сухопутних військ французької армії відзначив, що на військовому рівні ці навчання цікаві для його інструкторів, від яких теж можна було отримати цінний досвід.

Ці навчання є однією зі складових французької підтримки Києва. Загалом французька допомога становить 1,46 мільярда євро, що ставить Париж на 11-те місце серед країн, які підтримують Україну.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, перебуваючи у Польщі, пообіцяв українським бійцям, що його держава продовжить допомагати Україні, а на саміті у Вільнюсі забезпечить солідарність союзників.

Нагадаємо, у країнах ЄС пройшли підготовку вже 24 тисячі українських військових. Заплановано, що до кінця року навчання пройдуть 30 тисяч українських військовослужбовців.

Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков, який прибув на саміт НАТО у Вільнюсі, у коментарі журналістам заявив, що підпише угоду зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню про підготовку пілотів винищувачів F-16.