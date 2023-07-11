У КМДА заявили, що не вмикали екстрені сповіщення з різким звуком

Міська влада Києва повідомляє про повітряну тривогу через застосунок «Київ цифровий».

У Київміськадміністрації пояснили, що екстрені сповіщення із гучним сигналом розсилає Державна служба України з надзвичайних ситуацій через свою систему оповіщення.

Про це КМДА повідомила у Телеграмі.

«Міська влада Києва повідомляє про повітряну тривогу тільки через застосунок «Київ цифровий» та офіційний Telegram-канал КМДА», – йдеться в повідомленні.

11 липня близько 15:00 у Києві ненадовго була оголошена повітряна тривога. Уже не вперше, абонентам у столиці на мобільні телефони, крім традиційного сповіщення від міського застосунку, прийшов сигнал від Держслужби з надзвичайних ситуацій. Його різкий і гучний звук неодноразово критикували користувачі соцмереж.

На екрані було вказано, що сповіщення надсилає Київська міська держадміністрація.

Сповіщення від ДСНС про ймовірні загрози та надзвичайні ситуації запрацювали з вересня минулого року в Україні. Їхня особливість – вони надходять миттєво, навіть за умови поганого зв’язку.