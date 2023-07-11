Нічна атака безпілотників була спрямована по місцях зберігання зерна, – Гуменюк

Найближчими днями ворог може завдати вже ракетного удару по півдню країни.

Керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що нічна потужна атака ворога безпілотниками була спрямована на інфраструктуру порту, де зберігалося зерно, на тлі прагнень Росії зупинити зернову угоду.

Про це повідомляє Укрінформ.

Гуменюк зауважила, що атака "була спрямована на інфраструктуру порту", в місця, де зберігалося зерно.

"Враховуючи шантаж російських терористів про те, що вони прагнуть зупинити зернову угоду", - сказала Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами речниці, ця атака РФ була очікуваною, оскільки напередодні до Москви з Тегерана прибули вантажні авіаборти.

Водночас Гуменюк не виключила, що найближчими днями ворог може завдати ракетного удару по півдню країни.

"Цієї ночі... був дроновий, і цілком можливий найближчими днями і ракетний удар", - сказала вона.

Нагадаємо, уночі ворог атакував безпілотниками порт Одещини: 22 «Шахеди» були збиті силами ППО. Два безпілотники влучили в адміністративну будівлю припортового об’єкту.