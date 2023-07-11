Німеччина приготувала Україні військовий пакет на 700 млн євро з установками Patriot та 25 танками Leopard

Німеччина привезла до Вільнюса на саміт блоку НАТО військовий пакет для України вартістю майже 700 мільйонів євро.
Про це пише sueddeutsche.de.
До Литви прибули канцлер країни Олаф Шольц і міністр оборони Борис Пісторіус.
До пакета входять:
- дві пускові установки Patriot зі складів Бундесверу,
- 25 основних бойових танків Leopard1A5,
- 40 бойових машин піхоти Marder,
- 20 000 артилерійських боєприпасів.
Берлін також надасть озброєння проти безпілотників і безпілотників-розвідників та комплектувальні частини для польового госпіталю.
В урядових колах заявляли, що пакет адаптований до поточних потреб України.
Нагадаємо, що 3 липня Пісторіус заявив, що найближчими тижнями в Україну доставлять десятки бойових танків Leopard 1 A5, наданих Німеччиною та Данією.
Також бюджетний комітет німецького Бундестагу схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для САУ Panzerhaubitze 2000, бойового танка Leopard 2 і бойової машини піхоти Puma.