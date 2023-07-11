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Німеччина приготувала Україні військовий пакет на 700 млн євро з установками Patriot та 25 танками Leopard

Його лідери ФРН представлять на саміті блоку НАТО у Вільнюсі.

Німеччина приготувала Україні військовий пакет на 700 млн євро з установками Patriot та 25 танками Leopard
Фото: EPA/UPG

Німеччина привезла до Вільнюса на саміт блоку НАТО військовий пакет для України вартістю майже 700 мільйонів євро.

Про це пише sueddeutsche.de.

До Литви прибули канцлер країни Олаф Шольц і міністр оборони Борис Пісторіус

До пакета входять:

  • дві пускові установки Patriot зі складів Бундесверу,
  • 25 основних бойових танків Leopard1A5,
  • 40 бойових машин піхоти Marder,
  • 20 000 артилерійських боєприпасів.

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Берлін також надасть озброєння проти безпілотників і безпілотників-розвідників та комплектувальні частини для польового госпіталю.

В урядових колах заявляли, що пакет адаптований до поточних потреб України. 

Нагадаємо, що 3 липня Пісторіус заявив, що найближчими тижнями в Україну доставлять десятки бойових танків Leopard 1 A5, наданих Німеччиною та Данією.

Також бюджетний комітет німецького Бундестагу схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для САУ Panzerhaubitze 2000, бойового танка Leopard 2 і бойової машини піхоти Puma.

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