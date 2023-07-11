Окупанти обстріляли «Градами» Софіївку на Херсонщині, загинула жінка

Ще один чоловік дістав поранення.

Сьогодні росіяни обстріляли село Софіївка в Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі і поранені.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російська армія вдарила з “Градів” по Софіївці Станіславської громади. Постраждали мирні люди", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення. На місці працюють рятувальні служби.