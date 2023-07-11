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Окупанти обстріляли «Градами» Софіївку на Херсонщині, загинула жінка

Ще один чоловік дістав поранення. 

Окупанти обстріляли «Градами» Софіївку на Херсонщині, загинула жінка
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Прокудін

Сьогодні росіяни обстріляли село Софіївка в Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі і поранені.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російська армія вдарила з “Градів” по Софіївці Станіславської громади. Постраждали мирні люди", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення. На місці працюють рятувальні служби.

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Нагадаємо, протягом доби 10 липня російські військові здійснили 52 обстріли Херсонської області, випустивши 297 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", РПГ, та БПЛА. По Херсону ворог випустив 21 снаряд. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію троє людей дістали поранення.

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