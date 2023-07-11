Окупанти обстріляли «Градами» Софіївку на Херсонщині, загинула жінка

Сьогодні росіяни обстріляли село Софіївка в Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі і поранені.
Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Російська армія вдарила з “Градів” по Софіївці Станіславської громади. Постраждали мирні люди", – йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення. На місці працюють рятувальні служби.
Нагадаємо, протягом доби 10 липня російські військові здійснили 52 обстріли Херсонської області, випустивши 297 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", РПГ, та БПЛА. По Херсону ворог випустив 21 снаряд. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію троє людей дістали поранення.