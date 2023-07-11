Упродовж минулої доби, 10 липня, російські війська обстріляли 10 населених пунктів Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Зазначається, що під вогнем окупантів перебували міста Авдіївка, Торецьк, Сіверськ, селище Велика Новосілка, Гостре, села Соловйове, Бердичі, Предтечине, Благодатне, Білогорівка.

Армія РФ атакувала мирне населення з авіації, РСЗВ «Град», артилерії. Знищено та пошкоджено 19 цивільних об‘єктів – 18 житлових будинків, адмінбудівлю сільської ради.

Авдіївка зазнала 8 обстрілів. Загинув місцевий мешканець, пошкоджено приватний будинок. Три авіаудари росіяни завдали по місту Торецьк, вбили людину, пошкодили 14 приватних будинків.

Унаслідок артилерійського обстрілу селища Гостре загинула цивільна особа, ще троє – травмовані. Є поранені мешканці у Сіверську та Білогорівці.

Нагадаємо, вчора російська окупаційна армія відкрила вогонь по бригаді рятувальників, які приїхали ліквідовувати наслідки влучань в Костянтинівці Донецької області. Ніхто з рятувальників не постраждав.