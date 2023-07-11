Росія не вивела у Чорне море жодного ракетоносія

Один ворожий корабель присутній в Азовському морі і до восьми – у Середземному.

Станом на 10:00 11 липня Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі два кораблі, серед них немає ракетоносіїв.

Про це повідомляють у Telegram Військово-морські сили ЗСУ.

В Азовському морі, за даними ВМС, присутній один російський корабель. У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми російських кораблів.

Нагадаємо, станом на ранок 9 липня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало 5 ворожих кораблів. В Азовському морі був присутній 1 корабель Росії, а у Середземному морі − до 8. Ракетоносіїв серед них не було.