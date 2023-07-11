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У липні з портів Одещини вийшли 6 суден з українською аграрною продукцією

Росія продовжує блокувати продовольство для світу. 

У липні з портів Одещини вийшли 6 суден з українською аграрною продукцією
Фото: Мінінфраструктури

З початку липня 2023 року з портів Одеської області вийшло шість суден із 215 тис. тонн аграрної продукції.

Про це повідомило у Facebook Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"З початку липня з чорноморських портів вийшло 6 суден. Сукупно на них було завантажено тільки 215 тис. тонн агропродукції", – йдеться в повідомленні.

Станом на 11 липня у морському порті "Одеса" завершується завантаження 85 тис. тонн зерна для Єгипту. Це останні два балкери, які очікували завантаження.

Наразі флоту під завантаження вже немає у порту Чорноморська. Останні судна з агропродукцією були відправлені минулого тижня до Китаю та Тунісу.

Понад два місяці не працює порт Південний, бо росіяни "викреслюють" усі судна, які прямують до нього.

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Нагадаємо, з 26 червня росіяни відмовляються проводити інспекції суден, що прямують до українських портів під завантаження. 29 суден, які мали б доставити понад 1,4 млн тонн агропродукції для країн Азії та Африки, наразі заблоковані в територіальних водах Туреччини.

Із 1 серпня 2022 року експортовано понад 33 млн тонн продукції українських аграріїв до 45 країн світу.

Сьогодні вночі росіяни намагалися вдарити по зерносховищу Одеського порту безпілотниками. 

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