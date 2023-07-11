Міністр с/г Угорщини вирушить до Туреччини для перемовин щодо “зернової угоди”

Він веде переговори від імені країн Центральної та Східної Європи, які постраждали від збільшення потоків українського зерна.

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь сьогодні вирушить до Туреччини для переговорів зі своїм турецьким колегою щодо продовження угоди, яка дозволяє Україні експортувати зерно з чорноморських портів.

Про це пише Reuters.

Угода має закінчитися наступного тижня. Москва заявила, що не бачить підстав продовжувати її після 17 липня.

Організація Об’єднаних Націй і Анкара виступили посередниками Чорноморської угоди між Росією та Україною в липні 2022 року, щоб запобігти глобальній продовольчій кризі, дозволивши експортувати українське зерно, яке опинилося в пастці після вторгнення Росії.

“Туреччина є ключовим гравцем у довгостроковому подоланні ринкових труднощів, спричинених імпортом українського зерна (в Центральну Європу)”, – заявив Надь.

Він зазначив, що веде переговори від імені країн Центральної та Східної Європи, які постраждали від збільшення потоків українського зерна.

Україна посилила свою залежність від маршрутів через Східну Європу. П'ять країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) домагалися обмеження імпорту, скаржачись, що дешевше українське зерно робить внутрішнє виробництво нерентабельним.

2 травня Європейський Союз дозволив п’яти країнам – Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині – заборонити внутрішні продажі української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, дозволивши при цьому транзит вантажів зерна для експорту в інші країни ЄС. Єврокомісія минулого місяця продовжила ці обмеження до 15 вересня.

Нагадаємо, Росія заблокувала в територіальних водах Туреччини 29 суден із зерном для п’яти країн Азії та Африки. РФ повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки. 29 суден мають експортувати 1,4 мільйона тонн продовольства, зокрема, для Китаю, Єгипту, Бангладешу і Туреччини.