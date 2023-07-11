Українські війська продовжують стримувати наступ росіян на Купʼянському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках

Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

На Бахмутському продовжують наступальні дії північшніше та південніше міста Бахмут. Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів військ та застосовує активно свої резерви", – зазначив він.

Українські військові також продовжують стримувати наступ росіян на Купʼянському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Тривають важкі бої, ворог зазнає втрат.

Станом на 10 липня від початку наступу українські війська звільнили 169 квадратних кілометрів на півдні та 25 кв. км на Бахмутському напрямку. За минулий тиждень на півдні України звільнено понад 10 квадратних кілометрів землі, на Бахмутському напрямку – чотири.