Головне за день. Понеділок, 10 липня

17 бойових зіткнень на сході, ворожі обстріли, евакуація на Сумщині. Яким запам’ятається 502-й день повномасштабної війни.

У місці видачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області, куди армія РФ влучила керованою авіабомбою, загинули семеро людей, повідомили в ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи, які ускладнювалися постійними тривогами і авіа ударами, завершені.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулось 17 бойових зіткнень.

Ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. На жаль, зруйновано цивільну інфраструктуру, постраждали мирні люди.

Авіація сил оборони за добу завдала чотирьох ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 7 артилерійських засобів на вогневих позиціях та один засіб протиповітряної оборони окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 10 липня – в нашій новині.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх наголосив, що евакуація жителів області з п’ятикілометрової зони прикордоння з Російською Федерацією - це необхідність, яка назріла вже давно. Про це він заявив за підсумками засідання Ради оборони Сумщини.

Постійні артилерійські обстріли прикордонних громад, інтенсивність яких останнім часом суттєво збільшилась, руйнують інфраструктуру, об’єкти забезпечення життєдіяльності, приватні домівки. А головне – гинуть люди. Якщо загалом з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць – 17, з яких одна дитина.

"Перебування у п’ятикілометровій зоні цивільних мешканців не дає змоги нашим військовим ефективно реагувати на ворожі дії, адекватно діяти у відповідь, адже це буде наражати цивільних на ще більшу небезпеку. Виходячи з цього, Радою оборони Сумської області прийнято рішення про необхідність підготовки та проведення евакуації", - наголосили в ОВА.

Наразі проводиться системна підготовча робота, щоб дати жителям прикордонних населених пунктів гідну альтернативу подалі від кордону у безпечних районах. Однак екстреної та примусової евакуації жителів п’ятикілометрової прикордонної зони на Сумщині не буде, мешканці самі прийматимуть рішення - евакуюватись чи ні.

В Україні вперше пересадили серце шестирічній дитині, повідомив у Facebook Інститут серця МОЗ України.

Згідно з повідомленням, нове серце отримала дівчинка 6 років. Операція пройшла добре. Дитина почувається добре.

Трансплантацію виконав лікар-кардіохірург, директор Інститут серця МОЗ України Борис Тодуров спільно з командою лікарів Інституту.

Серце пересадили від померлого чотирирічного хлопчика. Його мама дала згоду на трансплантацію.

У російському Краснодарі застрелили заступника начальника міського відділу з мобілізаційної роботи Станіслава Ржицького.

Сьогодні зранку 42-річний Станіслав Ржицький вирушив на пробіжку. “Невідомий підстеріг його біля спорткомплексу “Олімп” та вистрелив чотири рази в спину та груди Ржицького, після чого втік з місця події. Постраждалий помер на місці від поранень”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше Станіслав Ржицький був капітаном 2-го рангу та командував підводним човном “Краснодар”, який 14 липня 2022 року, серед інших, запустив крилаті ракети “Калібр” по Вінниці. Ці ракети влучили в будинок побуту та автостоянку біля нього та Будинок офіцерів. Крім того, ракети уразили розташовані неподалік житлові будинки. Дві ракети тоді збила ППО.

Внаслідок російського теракту загинули 28 осіб, серед них троє дітей.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!