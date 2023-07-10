На Херсонщині під час розбирання боєприпасу травмувалися двоє людей

У с.Тягинка Херсонської області травмувалися двоє чоловіків, які розбирали боєприпас.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Попередньо встановлено, що 40-річний місцевий житель знайшов боєприпас та приніс до себе додому. На подвір’ї будинку господар намагався розібрати небезпечний пристрій, по якому вдарив молотком”, - розповіли в поліції.

Внаслідок удару предмет здетонував, власник будинку та його знайомий отримали уламкові поранення рук та ніг.

Поліція закликає громадян не чіпати небезпечні предмети, не приносити їх додому, оскільки це загрожує здоров’ю та життю.

Нагадаємо, у Херсонській області під час польових робіт на російській вибухівці підірвався трактор. Через детонацію вибухонебезпечного предмета 48-річний чоловік отримав контузію, поранення обличчя, грудної клітини та рук.