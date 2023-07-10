У такий спосіб окупанти намагаються убезпечити склади, прикриваючись мирним населенням.

В окупованому Маріуполі на Донеччині росіяни почали облаштовувати склади зберігання боєприпасів посеред житлової багатоквартирної забудови.

Про це інформує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Один такий склад у районі бул. Шевченка та пр. Металургів. Два дні поспіль росіяни туди завозять вантажівками БК. Нараховано щонайменш 12 автомобілів. Другий — у районі однієї зі шкіл Приморського району», — розповів Андрющенко.

Така тактика, за його словами, нова та раніше окупантами не застосовувалась.

«У такий спосіб на підставі аналізу уражень “бавовною” окупанти намагаються максимально убезпечити склади, вже відверто прикриваючись мирним населенням», — каже Андрющенко.

Раніше Андрющенко повідомив про постійне переміщення ворожих систем ППО (С-300) із Маріуполя до Бердянська.