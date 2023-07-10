Rheinmetall впродовж 12 тижнів відкриє танковий завод в Україні

Найбільший німецький виробник зброї компанія Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні впродовж наступних 12 тижнів.

Про це повідомляє CNN.

Завод буде розташований у західній частині України. Компанія також навчатиме українців обслуговувати виготовлені на заводі танки та іншу броньовану техніку. На новому заводі будуватимуть бронетранспортери Rheinmetall Fuchs.

«Українці повинні допомогти самі собі — якщо вони завжди чекатимуть від європейців чи американців, щоб вони допомогли їм протягом наступних 10 чи 20 років… це неможливо», — заявив Паппергер.

Rheinmetall буде управляти заводом у партнерстві з Укроборонпромом. Паппергер додав, що завод буде захищений від російських атак.

Нагадаємо, що у лютому повідомлялося, що німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий збудувати в нашій державі завод з виробництва новітніх танків.