Азійські країни закликали Байдена не давати Україні касетні боєприпаси

Лаос виступив проти будь-якого використання, передачі чи виробництва таких боєприпасів, “щоб ніхто у світі не став жертвою” такої зброї.

Країни Південно-Східної Азії, які все ще намагаються знищити касетні боєприпаси, скинуті на них військами США під час війни у В’єтнамі, закликають американців відмовитися від надсилання смертоносних бомб в Україну, пише Bloomberg.

У рідкісній заяві, опублікованій у понеділок Міністерством закордонних справ Лаосу в Інтернеті, уряд виступив проти будь-якого використання, передачі чи виробництва таких боєприпасів, “щоб ніхто у світі не став жертвою” такої зброї.

“Як найбільша жертва касетних боєприпасів у світі та держава-учасниця Конвенції про касетні боєприпаси, Лаоська Народно-Демократична Республіка висловлює глибоку стурбованість заявою та можливим використанням касетних боєприпасів”, − йдеться у заяві.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена заявила, що надішле касетні бомби в Україну для збільшення її запасів боєприпасів, що скорочуються, відкидаючи побоювання, що зброя часто не вибухає та становить серйозну небезпеку для цивільного населення.

Байден назвав рішення відправити касетні бомби в Україну “важким рішенням”, враховуючи небезпеку для мирного населення, яку становить ця зброя, але сказав, що “Росія місяцями виливає боєприпаси на Україну”.

У В’єтнамі, Лаосі та Камбоджі все ще виявляють боєприпаси півстолітньої давнини, які не розірвалися. Снаряди спричинили десятки тисяч смертей і поранень під час і після війни. За останні три десятиліття США виділили цим країнам понад 750 мільйонів доларів на знищення звичайної зброї.

“Це буде найбільша небезпека для українців протягом багатьох років або до ста років, якщо касетні бомби будуть використані в окупованих Росією районах на території України. Я звертаюся до президента США як постачальника і президента України як одержувача не використовувати касетні бомби у війні, тому що реальними жертвами будуть українці”, − написав прем'єр-міністр Камбоджі Гун Сен у Twitter.

Нагадаємо, речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що загалом Берлін виступає проти використання касетних боєприпасів, але у випадку України йдеться про захист своєї території.